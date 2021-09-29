Facebook объявила о запуске аналога TikTok

Американская компания Facebook объявила о запуске на базе приложения социальной сети сервиса коротких развлекательных видео Reels в США - аналога сервиса Instagram Reels и китайского приложения TikTok.

Американская компания Facebook объявила о запуске на базе приложения социальной сети сервиса коротких развлекательных видео Reels в США - аналога сервиса Instagram Reels и китайского приложения TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в среду.

"Сегодня мы запускаем Reels на Facebook для (операционных систем) iOS и Android в США", - говорится в релизе. Как и в принадлежащей Facebook соцсети Instagram, пользователи смогут создавать и просматривать короткие развлекательные видео, а также монетизировать просмотры на своих публикациях.

Как и на аналогичных сервисах, видеоролики Reels в Facebook могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети. Создатели публичных видео должны быть старше 18 лет.

"В рамках нашего обязательства выделить более 1 млрд долларов (для поощрения) создателей контента в 2022 году, мы также предлагаем новую бонусную программу, которая поможет создателям зарабатывать деньги, когда люди смотрят их видео Reels", - сообщила компания. Финансовый бонус будет доступен как в Facebook, так и в Instagram.