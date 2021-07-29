Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2,9 млрд человек

Число пользователей социальной сети Facebook, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру превысило 2,9 млрд.
Как следует из документов, по итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 июня, указанный показатель увеличился на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Кроме того, в июне 2021 года 1,91 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель также вырос на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
Представители компании заявили, что в мире около 3,51 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, в июне было более 2,76 млрд.
Facebook сообщила, что ее выручка во втором квартале текущего года составила 29,08 млрд долларов США, а чистая прибыль - 10,39 млрд долларов США. Во втором квартале 2020 года выручка оценивалась примерно в 18,69 млрд долларов США, а прибыль - в 5,18 млрд долларов США.