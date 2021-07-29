Ежемесячная аудитория Facebook достигла 2,9 млрд человек

Число пользователей социальной сети Facebook, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру превысило 2,9 млрд.

Число пользователей социальной сети Facebook, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру превысило 2,9 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная корпоративная отчетность за второй квартал одноименной компании, которой принадлежит соцсеть.

Как следует из документов, по итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 июня, указанный показатель увеличился на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Кроме того, в июне 2021 года 1,91 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель также вырос на 7% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Представители компании заявили, что в мире около 3,51 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, в июне было более 2,76 млрд.

Facebook сообщила, что ее выручка во втором квартале текущего года составила 29,08 млрд долларов США, а чистая прибыль - 10,39 млрд долларов США. Во втором квартале 2020 года выручка оценивалась примерно в 18,69 млрд долларов США, а прибыль - в 5,18 млрд долларов США.