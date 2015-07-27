 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Европейские разработчики создали высокоскоростную альтернативу сети Tor

    Разработчики утверждают, что система, получившая название Hornet, может передавать данные со скоростью до 93 гигабит в секунду

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Команда швейцарских и британских разработчиков смогла создать высокоскоростной аналог анонимной сети Tor, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Специалисты нашли способ устранить недостаток, которую имеет популярная сегодня анонимная сеть Tor – увеличение количества пользователей снижает общую скорость работы системы.

    Разработчики утверждают, что система, получившая название Hornet, может передавать данные со скоростью до 93 гигабит в секунду.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi