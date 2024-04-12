О нас

Дунай Бадирханов: В Азербайджане будет создан Центр развития космических аппаратов

Дунай Бадирханов: В Азербайджане будет создан Центр развития космических аппаратов 12:00
ИКТ
12 апреля 2024 г. 12:58
Дунай Бадирханов: В Азербайджане будет создан Центр развития космических аппаратов

В рамках программы Azersky-2 часть работ над созданием спутников Azersky-2A и Azersky-2B будет проходить в Азербайджане.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя правления Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов.

По его словам, с этой целью в стране планируется создать Центр разработки космических аппаратов.

"Уже начато его проектирование. В то же время продолжается проектирование спутниковой и наземной систем. Сборка и испытания спутника Azersky-2B целиком ведутся в Азербайджане", - отметил он.

Азербайджанские специалисты уже в целом участвуют в работах по проектированию, начиная со спутника Azersky-2A, сказал Бадирханов.

По его словам, разработку спутников осуществляет израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI), но последние события в Израиля не оказали влияния на сроки выполнения проекта.

"Наша деятельность в рамках программы Azersky-2 продолжается в соответствии с планом, сроки по запуску спутников остаются прежними - в 2026 и 2028 годах", - добавил Бадирханов.

С полным интервью с Дунаем Бадирхановым можно ознакомится здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dunay Bədirxanov: “Azərbaycanda Kosmik Aparatların İnkişaf Mərkəzi qurulacaq”

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi