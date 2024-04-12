Дунай Бадирханов: В Азербайджане будет создан Центр развития космических аппаратов

12:00

В рамках программы Azersky-2 часть работ над созданием спутников Azersky-2A и Azersky-2B будет проходить в Азербайджане.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя правления Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов.

По его словам, с этой целью в стране планируется создать Центр разработки космических аппаратов.

"Уже начато его проектирование. В то же время продолжается проектирование спутниковой и наземной систем. Сборка и испытания спутника Azersky-2B целиком ведутся в Азербайджане", - отметил он.

Азербайджанские специалисты уже в целом участвуют в работах по проектированию, начиная со спутника Azersky-2A, сказал Бадирханов.

По его словам, разработку спутников осуществляет израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI), но последние события в Израиля не оказали влияния на сроки выполнения проекта.

"Наша деятельность в рамках программы Azersky-2 продолжается в соответствии с планом, сроки по запуску спутников остаются прежними - в 2026 и 2028 годах", - добавил Бадирханов.

С полным интервью с Дунаем Бадирхановым можно ознакомится здесь.