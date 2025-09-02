    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 12:48
    Доля Android на рынке мобильных устройств в Азербайджане снизилась почти на 17%

    В августе этого года рыночная доля операционной системы Android на мобильных устройствах в Азербайджане составила 80,68%, что на 0,11 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 1,54 процентных пункта меньше по сравнению с показателем годичной давности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter.

    Рыночная доля операционной системы iOS на мобильных устройствах составила 18,52%, снизившись на 0,26 процентных пункта за месяц и увеличившись на 1,46 процентных пункта в годовом сравнении, а на планшетах - составила 31,72%, что на 2,82 процентных пункта больше в месячном сравнении и на 5,31 процентных пункта больше в годовом сравнении.

    Рыночная доля Android на планшетах составила 68,15%, снизившись на 2,54 процентных пункта за месяц и на 5,19 процентных пункта в годовом сравнении. Таким образом, его рыночная доля снижается третий месяц подряд (общее снижение составляет 16,8%).

