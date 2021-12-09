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Центробанк Азербайджана стал мишенью армянских хакеров в Отечественную войну

Центробанк Азербайджана стал мишенью армянских хакеров в Отечественную войну В 44-дневную Отечественную войну армянские хакеры организовали многочисленные атаки на Центральный банк Азербайджана.
ИКТ
9 декабря 2021 г. 14:37
Центробанк Азербайджана стал мишенью армянских хакеров в Отечественную войну

В 44-дневную Отечественную войну армянские хакеры организовали многочисленные атаки на Центральный банк Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме “Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая” в Баку заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, все атаки закончились неудачей: "Армянские хакеры осуществляли Ddos-атаки, которые были заблокированы по всей стране. Позже хакеры начали фишинговые атаки. Но мы каждый день проводили мониторинги, и их попытки были безрезультатными".

Представитель госслужбы также представил статистику заблокированных атак в июле-сентябре этого года: "В третьем квартале этого года посредством брандмауэр мы заблокировали 45 910 вредоносных ссылок, с помощью централизованного антивируса - 732 300 вредоносных программ и с помощью программы SandBox - 11 015 вредоносных файлов".

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank repeatedly targeted by Armenian hackers during 44-day war
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı Vətən müharibəsində erməni hakerlərin hədəfi olub

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