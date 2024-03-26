Bloomberg: Терминалы Starlink активно продаются на черном рынке

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру.
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Агентство подчеркивает, что контрабанда этих систем является глобальной проблемой, ставящей под сомнение способность SpaceX контролировать продажу терминалов. Было установлено, что Starlink используется в таких странах, как Венесуэла, Йемен, Судан и ЮАР, где, по официальным заявлениям компании, терминалы не продаются.
Однако контрабандисты активируют устройства на территории других странах, после чего находят покупателей в любой другой стране.