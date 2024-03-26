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Bloomberg: Терминалы Starlink активно продаются на черном рынке

Bloomberg: Терминалы Starlink активно продаются на черном рынке Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру.
ИКТ
26 марта 2024 г. 09:07
Bloomberg: Терминалы Starlink активно продаются на черном рынке

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты собственного исследования.

Агентство подчеркивает, что контрабанда этих систем является глобальной проблемой, ставящей под сомнение способность SpaceX контролировать продажу терминалов. Было установлено, что Starlink используется в таких странах, как Венесуэла, Йемен, Судан и ЮАР, где, по официальным заявлениям компании, терминалы не продаются.

Однако контрабандисты активируют устройства на территории других странах, после чего находят покупателей в любой другой стране.

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