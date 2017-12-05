Bakcell подготовил новшества для клиентов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Компания Bakcell примет активное участие в предстоящей 23-й Международной выставке "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel 2017).

Как сообщает Report, в этом году Bakcell будет снова рад приветствовать гостей и участников выставки на стенде компании, где их ждут ультрасовременные технологии, информация об удобных и современных продуктах, услугах и последних достижениях оператора, а также много развлечений, увлекательных игр и конкурсов.

Гости стенда Bakcell на выставке Bakutel-2017 получат уникальную возможность впервые в Азербайджане увидеть демонстрацию готовности сети к технологии 5G, опробовать невероятные возможности технологии 4.5G Pro, а также стать свидетелями увлекательной демонстрации Robot Automation Latency с участием роботов. Это демонстрация, организуемая Bakcell совместно с Nokia, покажет всю важность низкого показателя задержки при обмене информацией в обеспечении быстрой, эффективной и интеллектуальной коммуникации, а также всеобщей автоматизации. Посетители стенда получат уникальную возможность наблюдать невиданную доселе скорость передачи данных до 1 Гб/с, а также получат большую долю положительных эмоций, наблюдая за шоу роботов.

Кроме всего вышеперечисленного, посетители стенда Bakcell смогут ознакомиться с новейшими продуктами, предложениями и услугами компании Bakcell, такими как Bakcell TaxFree app, Klass Postpaid, MyHour и Free Instagram. Также желающие приобрести абонентский пакет Microsoft Office 365, который в скором времени будет доступен корпоративным клиентам Bakcell, смогут оформить предзаказ прямо на стенде компании.

Вдобавок к этому, на стенде будут представлены 4 проекта, созданные молодыми азербайджанскими разработчиками в рамках программы Applab, призванной помогать молодым специалистам в воплощении их идей, мобильных приложений и технологий на всем протяжении процесса создания, от пилотной версии до стадии готового продукта.

Гости стенда Bakcell на выставке BakuTel 2017 не останутся без огромной порции развлечений. Они будут приглашены поучаствовать в игре по тренировке памяти от Ulduzum, чтобы выиграть подарки и узнать интересные подробности об этой выгодной программе лояльности от компании Bakcell. Посетив "Зону развлечений", гости стенда Bakcell смогут сфотографироваться в Фото/Видео будке, используя самые разнообразные рамки и фоны, и распечатать веселые фотографии себе на память.

Кроме всего прочего, гости получат возможность заработать бесплатный интернет-трафик, посетив "зону скорости" Sür@ Zone. Тут будет установлена беговая дорожка с большим монитором (спидометром), и гости смогут заработать мегабайты интернет-трафика, пробежав по дорожке в течение 30 секунд. Приняв этот вызов и пробежав по беговой дорожке на скорость, участники получат заработанные мегабайты на свой номер в течение следующего дня. Даже если участник не является абонентом Bakcell, ему будет предоставлена возможность подарить эти мегабайты другу.