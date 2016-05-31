​Bakcell и Ассоциация "Детские деревни SOS Азербайджан" создают возможность для молодежи

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация "Детские деревни SOS Азербайджан" при поддержке компании Bakcell приступила к осуществлению проекта под названием "Центр карьеры и развития для молодежи".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, центр карьеры и развития для молодежи, созданный в рамках данного проекта, расположен в "Детской деревне SOS Баку".

Проект, который будет осуществляться в течение 8 месяцев, ставит целью расширить возможности для трудоустройства подростков, проживающих в "Детских деревнях SOS". Бенефициарами проекта являются в основном дети и подростки, лишившиеся опеки родителей, а также дети из малоимущих семей. В центре уже были проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы для того, чтобы привести его в функциональное состояние. В марте этого года были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы центра, закуплена необходимая офисная мебель и компьютерное оборудование.