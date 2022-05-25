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Байрактар: Страны, проявляющие интерес к высоким технологиям, всегда свободны

Байрактар: Страны, проявляющие интерес к высоким технологиям, всегда свободны "Большой интерес в Азербайджане к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST связан с заинтересованностью страны в развитии высоких технологий. Такие страны всегда бывают свободными".
ИКТ
25 мая 2022 г. 17:35
Байрактар: Страны, проявляющие интерес к высоким технологиям, всегда свободны

"Большой интерес в Азербайджане к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST связан с заинтересованностью страны в развитии высоких технологий. Такие страны всегда бывают свободными".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам технический директор турецкой компании Baykar, председатель правления Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Сельджук Байрактар.

"TEKNOFEST впервые состоялся в 2018 году в Стамбуле и, постепенно расширяясь, стал самым крупным фестивалем в мире. Важно, что в Азербайджане к нему проявляют большой интерес. Мы - две страны, которые всегда выигрывали, когда были вместе, и теряли, когда были врозь. Я выражаю признательность президентам Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку этого проекта", -сказал он.

С.Байрактар отметил, что у компании Baykar есть проекты, связанные с Азербайджаном. Он выразил поддержку реализации проектов, связанных с Akıncı и Bayraktar tb2, в дружественных странах.

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Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar: "Yüksək texnologiyalara maraq göstərən ölkələr daim azad olub"

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