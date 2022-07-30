Aztelekom приостанавливает предоставление услуги телефонии в стандарте CDMA

С 31 августа ООО Aztelekom, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, приостанавливает предоставление услуги телефонии в стандарте CDMA в связи с устареванием этой технологии и снижением пользовательского спроса.

С 31 августа ООО Aztelekom, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, приостанавливает предоставление услуги телефонии в стандарте CDMA в связи с устареванием этой технологии и снижением пользовательского спроса.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

По информации, услуги телефонии пользователям CDMA будут предоставляться в стандарте GPON на всех территориях, где есть техническая возможность подключения к новой технологии.