AzInTelecom получил статус серебряного партнера компании Veeam Software

Клиенты облачных решений AZCLOUD смогут обеспечить устойчивость своего бизнеса, защиту данных и развитие своей деятельности, а также воспользоваться возможностями цифровой трансформации

ООО AzInTelecom, действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, получило статус серебряного партнера в области облачных услуг компании Veeam Software - лидера в сфере решений для резервирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе видеоконференции между AzInTelecom и Veeam Software, проведенной по этому случаю, были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества и долгосрочные планы действий сторон.

Региональный директор Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии Владимир Клявин в своем выступлении сказал, что AzInTelecom успешно продемонстрировал свой опыт в области продуктов Veeam.

"Мы уверены, что компания предоставит своим клиентам решения Veeam для обеспечения устойчивости данных и Cloud Data Management", - отметил он.

Директор коммерческого департамента AzInTelecom Руслан Алиев заявил: "Мы понимаем важность защиты данных наших клиентов, независимо от места их расположения. Veeam Backup - одно из решений, которое позволяет клиентам легко и надежно защищать свои данные".

Р.Алиев добавил, что услуга резервирования AZCLOUD, предоставляемая Veeam, ускоряет внедрение процессов защиты данных не только для клиентов, чьи данные размещены в AZCLOUD, но и для тех, у кого имеется самое современное облако частного назначения.

Отметим, что AzInTelecom как серебряный партнер программы Veeam Cloud & Service Provider посредством Veeam предлагает своим клиентам надежные решения и услуги резервирования корпоративного уровня.

Для того, чтобы стать членом сети Veeam ProPartner AzInTelecom успешно выполнил специфические требования по решениям Veeam. Таким образом, ООО получило возможность развивать модели ИТ-услуг на основе подписки для расширения своей деятельности в качестве члена сети, а также доступа к порталу Veeam ProPartner, ко всем его информационным и рекламным предложениям, специальным тренингам и технической поддержке.

Таким образом, клиенты облачных решений AZCLOUD смогут обеспечить устойчивость своего бизнеса, защиту данных и развитие своей деятельности, а также воспользоваться возможностями цифровой трансформации.

Напомним, что ООО AzInTelecom предоставляет облачные услуги под брендом AZCLOUD посредством первого дата-центра в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, имеющим сертификаты TIER III, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.