Глава AzerTelecom: Главная цель - превратить Азербайджан в основной цифровой хаб региона - ВИДЕО

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Генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев дал интервью Report в рамках 50-го Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

- Вы выступите в качестве эксперта на Caspian Week, проходящем в рамках форума. Расскажите, пожалуйста, какую тему затронете в своем выступлении.

- Завтра в рамках Caspian Week состоится презентация проекта, реализуемого AzerTelecom. Цель проекта - превратить Азербайджан из транзитной страны в сфере интернет-соединения между Европой и Азией в центральный хаб. Одним из главных в этом направлении является проект Транскаспийской оптико-волоконной магистрали. Он имеет особое значение. Азербайджан исторически был в центре Шелкового пути между Европой и Азией. В современную эпоху Азербайджан реализует эти инфраструктурные проекты для обеспечения транзита интернет-трафика между Азией и Европой через свою территорию, и одним из наиболее важных проектов является прокладка фиброоптического кабеля по дну Каспийского моря.

Проект Транскаспийской оптико-волоконной магистрали будет реализован в двух направлениях: Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан.

Направление Азербайджан-Казахстан предусматривает поставки интернет-трафика из Европы в Азию. Транзитные телекоммуникационные маршруты по этому направлению будут идти в Китай и соседние с ним страны через территорию Азербайджана. На сегодняшний день одно из направлений этих маршрутов проходит через Россию. Протяженность его примерно 11 тыс. км. Второе направление – в Китай с юга через океан. Они связывают различные дата-центры в ЕС, откуда берется интернет-трафик. В основном дата-центры располагаются во Франкфурте, Лондоне, Амстердаме, Софии и пр. Протяженность маршрута через Азербайджан составит примерно 9 тыс. км. Новый маршрут будет самым коротким и выгодным.