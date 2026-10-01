"Азеркосмос": ИИ не заменяет человека в обработке спутниковых снимков

Несмотря на то, что искусственный интеллект (ИИ) автоматизирует обработку спутниковых материалов, человеческий фактор остается значимым в данном процессе.

Как сообщает Report, об этом на панельной дискуссии в рамках выставки ADEX-2026 заявил руководитель отдела ИИ Центра геоинформационных систем Космического агентства ("Азеркосмос") Гамид Аскеров.

По его словам, спутниковые снимки охватывают огромные территории, и для их обработки требуются значительные время и человеческие ресурсы, однако технологии ИИ значительно ускоряют этот процесс.

"Роль человека начинается с первого этапа - сравнения снимков. Если, например, сравниваются изображения облачные или снятые под разным углом, там возникает вероятность ошибок. После отбора снимков мы можем полностью автоматически выявлять первоначальные изменения. На следующих этапах специалист решает, какие из выявленных изменений верны, а какие ошибочны. По сути, человек берет на себя ответственность и подтверждает изменение" - отметил Аскеров.

Он подчеркнул, что ИИ автоматизирует многие задачи и значительно ускоряет выявление изменений, но придание им смысла, последующая проверка и ответственность по-прежнему остаются за человеком.