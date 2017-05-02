Azercell проводит новую кампанию

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ С целью обеспечения высокоскоростным интернетом своих абонентов "1001 смартфон" от Azercell Telekom проводит новую кампанию. В рамках этой кампании абоненты Azercell Telekom смогут приобрести смартфоны на выгодных условиях без предоплаты и подключиться к интернет-пакету в подарок.

Как сообщили Report в Azercell, с 01.05.2017 в рамках кампании "1001 смартфон" абоненты получают возможность стать обладателями самых современных смартфонов с 4G поддержкой, как iPhone 7 и iPhone 5S стоимостью начиная от 89 и 55 AZN. Помимо предоставления смартфонов iPhone 7 и iPhone 5S, Azercell также дает преимущество пользоваться объемными интернет-пакетами (5GB/10GB/безлимитный) в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (1 мин = 0.06 AZN).

Абоненты, желающие подключиться к кампании, могут подойти в один из Центров абонентского обслуживания компании Azercell, как в Баку, так и в регионах, и выбрать любое предложение.

Отметим, что Azercell Telecom - единственный мобильный оператор, который осуществляет официальную продажу смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Азербайджане.