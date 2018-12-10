Azercell продемонстрировал солидарность с молодыми волонтерами

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telekom, активно участвующая в карьерных выставках, организованных в нашей стране для содействия успешной карьере молодежи и установления контакта между молодыми людьми и представителями компаний, а также сближения молодых кадров с потенциальными работодателями, приняла участие в очередной карьерной ярмарке.

Azercell вновь поддержал молодежь на ярмарке труда в рамках "Фестиваля солидарности азербайджанских волонтеров" при совместной организационной поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, министерств труда и социальной защиты населения, образования, молодежи и спорта и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət). На выставке, проходившей в Бакинском Конгресс-центре, приняли участие все члены студенческо-молодежного волонтерского движения. Сотрудники отдела кадров ООО "Azercell Telekom" проинформировали молодых людей о существующих вакансиях и ответили на интересующие их вопросы. Молодые люди также были осведомлены о правилах приема работников на работу, возможностях карьерного роста в компании.

Следует отметить, что с первых дней своей деятельности компания Azercell основывается на международный опыт управления человеческими ресурсами. Все процессы, осуществляемые компанией в данной сфере, а также существующая система соответствуют самому современному международному опыту. Для сотрудников Azercell компания создает возможности для внутреннего и международного карьерного роста, благоприятные условия для профессионального развития и обмена опытом. В настоящее время все вакансии Azercell охватывают Охрану труда, техники безопасности и защиты окружающей среды, Первичную медицинскую помощь, противопожарную подготовку и мероприятия, связанные со здоровьем (вакцинация, анализ крови и т.д.). В целом, Azercell, как работодатель, предоставляет программу профессионального развития для всех, привлекательную зарплату и социальный пакет. По этим причинам компания Azercell, имея надежную корпоративную культуру, уже успела заслужить глубокое доверие в обществе к своему бренду, как работодателю. Согласно результатам исследований, проведенных международной исследовательской и консалтинговой компанией ACT, по уровню заработной платы, благоприятным условиям труда, а также обращению с сотрудниками, перспективам развития сотрудников и т.д. компания Azercell была объявлена одной из 3-х лучших компаний-работодателей страны, а среди мобильных операторов Azercell – лучшая компания-работодатель. В то же время согласно исследованиям компании "Ernst & Young Azerbaijan" среди студентов и профессионального жюри компания Azercell была признана одной из 10-ти лучших компаний-работодателей страны.

Напомним, что Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "Investors In People".