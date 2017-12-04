Azercell предоставил новую услугу

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Оператор сотовой связи Azercell представляет своим абонентам очередное новшество. Так, с помощью решения "Виртуальная АТС", впервые внедренного в нашей стране, компании смогут воспользоваться новым уровнем связи.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, благодаря этому решению компании смогут создать многоканальную "горячую линию" при организации АТС для смартфонов, создании центра обслуживания абонентов и проведении рекламных кампаний. Кроме того, решение "Виртуальная АТС" предоставляет для бизнеса такие эксклюзивные возможности, как частный телесекретарь, конференц-связь, управление звонками и около 10 других функций. Учитывая, что в настоящее время основное внимание уделяется экономии средств, данное решение поможет компаниям увеличить эффективность без дополнительных трат на оборудование.

Услуга "Виртуальная АТС" позволяет подключать существующие мобильные и стационарные телефоны к общей сети. С помощью этой услуги пользователь получает один многоканальный номер для приема и распределения входящих звонков. Новая услуга упрощает общение с существующими и потенциальными клиентами, а также улучшает связь между офисами и подразделениями компании. Одним словом, услуга "Виртуальная АТС" незаменима при расширении вашего бизнеса или при переходе в новый офис. Кроме того, эта услуга будет необходима, если при подключении обычной телефонной станции возникают трудности или требуются дополнительные затраты. Преимущества услуги: мини АТС и дополнительное оборудование не требуются, номер компании будет одинаковым для всех офисов и филиалов.

Azercell предлагает абонентам пакеты "Стандарт" и "Премиум" Мобильной АТС.

Стандартный пакет

Количество подключаемых номеров Количество SMS, отправляемых на внутренние номера компании Цена, AZN 1 – 10 500 SMS 100 AZN 11 – 30 1000 SMS 250 AZN 31 – 100 3000 SMS 600 AZN 101 и больше 10 000 SMS 750 AZN