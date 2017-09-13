Azercell объявил конкурс для стартапов в Гяндже

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell Telecom совместно с PASHA Bank и Азербайджанским технологическим университетом запустили новый конкурс для стартапов.

Как сообщили Report из Azercell, впервые проводимый в городе Гянджа конкурс идей Ganja Big Idea Competition дает возможность студентам из регионов развивать свои бизнес-идеи и выигрывать призы.

Желающие принять участие в конкурсе могут зарегистрироваться с 11 сентября по 10 октября 2017 года по ссылке https://goo.gl/forms/gULN8W3glCtEFj5F2. После принятия всех заявок, презентации будут оцениваться жюри.

Авторы лучших 10 презентаций будут выбраны в качестве финалистов, и 12 октября будут объявлены на веб-сайте Barama и отправлены по электронной почте всем участникам. В финале, который состоится 16 октября, команды представят свои идеи арбитражному суду. Команды должны будут подготовить презентацию с бизнес-планом и выступить в течение 10 минут. Победившие команды получат следующие призы: 1-е место - подарочный купон на 500 манатов, 2-е место - подарочный купон на 300 манатов, 3-е место - подарочный купон на 200 манатов.

Также, Центр инноваций и предпринимательства Barama предлагает участникам конкурса инкубационные и другие услуги по сотрудничеству для успешных проектов. Цель конкурса Ganja Big Idea Competition разнообразная, в том числе нахождение инновативных идей для мобильных приложений, интернета, программного обеспечения, игр, программ для обслуживания, корпоративного программного обеспечения, новых бизнес-моделей, услуг, роботов, информационных технологий и бытовой электроники, здравоохранения, сельского хозяйства, идеи для ненефтяного сектора и химии в области информационных технологий.

Центр инноваций и предпринимательства Barama предлагает молодым стартапам принять участие в конкурсе Ganja Big Idea Competition и реализовать свою мечту по созданию бизнеса.