Замминистра: Bakcell уже выделен префикс 099

Вот уже несколько месяцев как компании Bakcell выделен новый префикс 099.
Об этом Report сообщил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.
По словам Велизаде, использование кода зависит от самого мобильного оператора: "В какой-то степени это коммерческая тайна, но мы заявляем, что префикс 099 уже выделен и Bakcell может использовать его после заключения контракта. Как его использовать, зависит от самой компании".
В августе этого года министерство заявило, что не выдавало префикс 099 Bakcell.
Таким образом, Bakcell имеет два кода оператора (055 и 099).
Другой мобильный оператор Azercell также получит новый префикс 010 в дополнение к 050 и 051.
Kənan SadıqovАвтор новости