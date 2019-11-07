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Замминистра: Bakcell уже выделен префикс 099

Азербайджанскому мобильному оператору Bakcell выделен префикс 099

Вот уже несколько месяцев как компании Bakcell выделен новый префикс 099.

Об этом Report сообщил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По словам Велизаде, использование кода зависит от самого мобильного оператора: "В какой-то степени это коммерческая тайна, но мы заявляем, что префикс 099 уже выделен и Bakcell может использовать его после заключения контракта. Как его использовать, зависит от самой компании".

В августе этого года министерство заявило, что не выдавало префикс 099 Bakcell.

Таким образом, Bakcell имеет два кода оператора (055 и 099).

Другой мобильный оператор Azercell также получит новый префикс 010 в дополнение к 050 и 051.

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