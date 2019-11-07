Замминистра: Bakcell уже выделен префикс 099

Вот уже несколько месяцев как компании Bakcell выделен новый префикс 099.

Об этом Report сообщил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По словам Велизаде, использование кода зависит от самого мобильного оператора: "В какой-то степени это коммерческая тайна, но мы заявляем, что префикс 099 уже выделен и Bakcell может использовать его после заключения контракта. Как его использовать, зависит от самой компании".

В августе этого года министерство заявило, что не выдавало префикс 099 Bakcell.

Таким образом, Bakcell имеет два кода оператора (055 и 099).

Другой мобильный оператор Azercell также получит новый префикс 010 в дополнение к 050 и 051.