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Азербайджанский стартап удостоен награды в Казахстане

Азербайджанский стартап удостоен награды в Казахстане 11:11
ИКТ
23 октября 2024 г. 11:44
Азербайджанский стартап удостоен награды в Казахстане

В Астане (Казахстан) в рамках сотрудничества с компанией Google прошел хакатон "Кавказ и Центральная Азия 2024".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, на хакатоне, в котором соревновались более 120 участников из 7 стран, азербайджанский стартап Farm Forward занял 3-е место.

Основатель стартапа Алтун Тарвердиев был награжден со стороны организаторов хакатона.

Хакатон под девизом "Создай искусственный интеллект для устойчивого развития!" собрал стартапы, основанные на искусственном интеллекте. В конкурсе в финальную стадию вышел 21 стартап, были награждены 3 команды. Команды-победители получили денежные призы, инкубационную поддержку и возможности сотрудничества с мировыми технологическими фирмами.

На мероприятии Азербайджан представляла делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Самиром Мамедовым. В рамках визита замминистра провел встречу с вице-президентом компании Google Ольгой Скороходовой и заместителем министра цифрового развития Казахстана Канышем Тулеушиным.

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Версия на английском языке Azerbaijan's tech talent recognized at Google-sponsored hackathon in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan startapı Qazaxıstanda mükafata layiq görülüb

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