Астронавт Тува Атасевяр: Использование искусственного интеллекта упростит освоение космоса

Искусственный интеллект развивается очень быстро, и опыт последних лет показывает, что он думает и функционирует как человек.

Искусственный интеллект развивается очень быстро, и опыт последних лет показывает, что он думает и функционирует как человек.

Как передает Report, об этом заявил турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевяр на встрече с космонавтами, проходящей в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

По мнению Т.Атасевара, искусственный интеллект позволяет ускорить космические исследования.

“Я считаю, что необходимо использовать искусственный интеллект в миссиях, организованных с участием как людей, так и роботов. Это создаст широкие условия для ускорения исследований”, - сказал он.