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Астронавт Тува Атасевяр: Использование искусственного интеллекта упростит освоение космоса

Астронавт Тува Атасевяр: Использование искусственного интеллекта упростит освоение космоса Искусственный интеллект развивается очень быстро, и опыт последних лет показывает, что он думает и функционирует как человек.
ИКТ
5 октября 2023 г. 16:32
Астронавт Тува Атасевяр: Использование искусственного интеллекта упростит освоение космоса

Искусственный интеллект развивается очень быстро, и опыт последних лет показывает, что он думает и функционирует как человек.

Как передает Report, об этом заявил турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевяр на встрече с космонавтами, проходящей в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

По мнению Т.Атасевара, искусственный интеллект позволяет ускорить космические исследования.

“Я считаю, что необходимо использовать искусственный интеллект в миссиях, организованных с участием как людей, так и роботов. Это создаст широкие условия для ускорения исследований”, - сказал он.

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Версия на английском языке Astronaut Tuva Atasever: Use of AI to simplify space exploration
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanəsilli astronavt: "Süni intellektdən istifadə kosmik tədqiqatları asanlaşdıracaq"

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