​Азербайджан принимает участие в выставке связи в Москве

Делегация министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает участие в 31-й Международной выставке информационных и коммуникационных технологий "Связь-2019", проходящей в столице России – Москве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Азербайджан на выставке представлен делегацией, возглавляемой заместителем руководителя аппарата министерства Замином Нурахмедовым. В ее состав входят специалисты ООО "Бакинская телефонная связь" и ООО AzInTelecom. Делегация представила страну на форуме, организованном в рамках выставки, приняла участие в VIP-туре по выставке и провела ряд встреч в целях расширения деловых отношений в сфере. Так, на двусторонней встрече с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олегом Ивановым было обсуждено сотрудничество между странами в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В выставке, которая продлится до 26 апреля, наряду с Азербайджаном, участвуют 392 компании из 15 стран – Беларуси, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Кипра, Китая, Республики Корея, Латвии, Нидерландов, России, Румынии, США, Финляндии, Франции.

На выставке широко представлены решения для фиксированной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, телекоммуникационное, серверное и сетевое оборудование, системы телевещания для кабельного и спутникового ТВ, радиовещания, специализированное программное обеспечение, решения в области информационной безопасности, виртуализации, интернет-технологии и услуги, решения для электронной коммерции и др.

Выставка "Связь" проводится с 1975 года и считается крупнейшей в СНГ и Восточной Европе экспозицией решений и продуктов в области ИТ и телекоммуникаций.

Это витрина отрасли, демонстрирующая передовые достижения и технологии, задающая направление развития рынка на год вперед, удобная демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов, общения профессионалов отрасли, поставщиков и покупателей.