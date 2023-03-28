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Азербайджан обсудит использование радиочастот с рядом стран

Азербайджан обсудит использование радиочастот с рядом стран Азербайджан обсудит с рядом стран использование радиочастот для применения наземных и спутниковых технологий нового поколения и аэронавигационных услуг.
ИКТ
28 марта 2023 г. 16:29
Азербайджан обсудит использование радиочастот с рядом стран

Азербайджан обсудит с рядом стран использование радиочастот для применения наземных и спутниковых технологий нового поколения и аэронавигационных услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения пройдут в Женеве (Швейцария) в рамках последнего подготовительного заседания к Всемирной конференции радиосвязи.

На мероприятии Азербайджан, помимо представителей министерства, представляют специалисты Государственного управления радиочастот и "Азеркосмос".

На заседании будут обсуждены вопросы, включенные в повестку дня конференции, в том числе проекты соответствующих документов рекомендательного и резолюционного характера по обеспечению эффективного и беспрепятственного использования радиочастот для применения наземных и спутниковых технологий нового поколения и аэронавигационных услуг в последующие годы.

Также в рамках мероприятия, которое продлится две недели, предусматривается проведение необходимых координационных встреч с различными региональными организациями и соответствующими администрациями связи с целью обеспечения национальных интересов Азербайджана в указанной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bir sıra ölkələrlə radiotezliklərdən istifadəni müzakirə edəcək

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