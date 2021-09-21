Apple выпустила обновления ОС для iPhone, iPad и Apple Watch

Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch - iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8.

Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch - iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8.

Как передает Report, об этом говорится на сайте компании.

Чтобы обновить эти гаджеты, нужно войти в настройки устройства и выбрать соответствующий пункт. При обновлении девайсы несколько раз перезапустятся.

Сообщается, что новая версия ПО оснащена функцией Focus, которая помогает улучшить концентрацию во время работы. Она отключает отвлекающие приложения с помощью искусственного интеллекта.

Также iOS 15 получила новый дизайн. Приложение "Камера" теперь может распознавать текст и объекты на фотографиях. Такие приложения, как "Карты", "Кошелек" и "Погода" были доработаны.

В новой операционной системе iPad появилась библиотека приложений и были улучшены виджеты, которые теперь можно свободно перемещать по рабочему столу.

У новой прошивки Apple Watch теперь есть функции контроля качества сна, приложение для медитации, а также возможность создавать циферблат из портретных снимков.