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Apple выпустила обновления ОС для iPhone, iPad и Apple Watch

Apple выпустила обновления ОС для iPhone, iPad и Apple Watch Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch - iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8.
ИКТ
21 сентября 2021 г. 03:35
Apple выпустила обновления ОС для iPhone, iPad и Apple Watch

Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch - iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8.

Как передает Report, об этом говорится на сайте компании.

Чтобы обновить эти гаджеты, нужно войти в настройки устройства и выбрать соответствующий пункт. При обновлении девайсы несколько раз перезапустятся.

Сообщается, что новая версия ПО оснащена функцией Focus, которая помогает улучшить концентрацию во время работы. Она отключает отвлекающие приложения с помощью искусственного интеллекта.

Также iOS 15 получила новый дизайн. Приложение "Камера" теперь может распознавать текст и объекты на фотографиях. Такие приложения, как "Карты", "Кошелек" и "Погода" были доработаны.

В новой операционной системе iPad появилась библиотека приложений и были улучшены виджеты, которые теперь можно свободно перемещать по рабочему столу.

У новой прошивки Apple Watch теперь есть функции контроля качества сна, приложение для медитации, а также возможность создавать циферблат из портретных снимков.

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