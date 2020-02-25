​Apple возобновила работу магазинов в Китае

Корпорация Apple вновь открыла 29 из 42 своих розничных магазинов в Китае, закрытых в связи со вспышкой коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, большинство из возобновивших работу магазинов по-прежнему работают в сокращенном режиме. Некоторые торговые точки будут открыты менее восьми часов.

Информации о том, когда снова откроются остальные магазины, пока нет. Тем не менее, некоторые сайты Apple для конкретных магазинов показывают, что часы работы вернутся в норму уже в конце этой недели.

Закрытие магазинов было одной из двух основных причин, по которым Apple заявила, что она не достигнет целевого показателя по выручке в текущем квартале, заканчивающемся в марте.

В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от 63 млрд до 67 млрд долларов США, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось. Apple не озвучила новый прогноз по доходам за текущий финквартал.