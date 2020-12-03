О нас
Report Georgia
Аудио новости

Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12

Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12 Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды
ИКТ
3 декабря 2020 г. 13:36
Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12

В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone.

Как передает Report, информацию об этом подтвердило агентство по защите прав потребителей Procon-SP южноамериканского государства.

Чиновники агентства обратились к Apple в октябре с просьбой дать разъяснение, почему iPhone 12 лишились зарядки. Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды.

В Procon-SP решили, что блок питания считается важным компонентом, а продажа смартфона противоречит местному законодательству. Более того, в Apple не смогли гарантировать, что предложит техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны блоками от сторонних производителей.

Решение штата Сан-Паулу собираются распространить на всю Бразилию, заставив американскую корпорацию вернуть зарядное устройство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
26 ноября 2020 г. 17:52
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi