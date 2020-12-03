Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12

В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone.
Как передает Report, информацию об этом
Чиновники агентства обратились к Apple в октябре с просьбой дать разъяснение, почему iPhone 12 лишились зарядки. Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды.
В Procon-SP решили, что блок питания считается важным компонентом, а продажа смартфона противоречит местному законодательству. Более того, в Apple не смогли гарантировать, что предложит техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны блоками от сторонних производителей.
Решение штата Сан-Паулу собираются распространить на всю Бразилию, заставив американскую корпорацию вернуть зарядное устройство.