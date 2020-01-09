Apple сканирует изображения в iCloud для поиска незаконных материалов

Корпорация Apple сканирует фотографии пользователей в онлайн-хранилище iCloud для выявления материалов о сексуальной эксплуатации детей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Telegraph.

Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват, выступая на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе, заявила, что компания проводит автоматический скрининг изображений в онлайн-хранилище iCloud для выявления "нарушающих закон фотографий", - пишет газета.По словам Хорват, компания использует "технологии, чтобы помочь отследить материалы о сексуальном насилии над детьми", схожие со спам-фильтрами в электронной почте.При этом в политике конфиденциальности на сайте компании говорится, что компания может использовать личную информацию для "сканирования загруженного контента для выявления потенциально незаконного контента, в том числе материалов о сексуальной эксплуатации детей".