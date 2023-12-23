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Apple планирует обучать свой ИИ на газетных статьях

Apple планирует обучать свой ИИ на газетных статьях Американская технологическая компания Apple начала переговоры с крупными новостными медиа и издательствами, добиваясь разрешения использовать их архивы публикаций для обучения своих систем искусственного интеллекта.
ИКТ
23 декабря 2023 г. 18:28
Apple планирует обучать свой ИИ на газетных статьях

Американская технологическая компания Apple начала переговоры с крупными новостными медиа и издательствами, добиваясь разрешения использовать их архивы публикаций для обучения своих систем искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на газету The New York Times.

Технологический гигант уже заключил многолетние соглашения на сумму не менее 50 млн долларов о лицензировании архивов новостных статей. Среди партнеров компании такие крупные информационные площадки, как еженедельник The New Yorker, телеканал NBC News, новостное издание The Daily Beast и другие.

Источники сообщили, что некоторые руководители издательств отнеслись к предложению Apple прохладно. Менеджеры выразили опасения о юридической ответственности, к которой их могут привлечь в результате использования Apple принадлежащего компаниям лицензированного контента.

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Версия на азербайджанском языке “Apple” öz süni intellektini qəzet məqalələri üzərində öyrətməyi planlaşdırır

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