    AKTA: В Азербайджане усилят меры по защите детей в соцсетях

    20 апреля, 2026
    11:11
    AKTA: В Азербайджане усилят меры по защите детей в соцсетях

    В Азербайджане будет усилена системная работа по обеспечению безопасности детей и подростков в интернете, в частности в социальных сетях.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров в кулуарах семинара "Серия тренингов по кибербезопасности: укрепление киберустойчивости в странах Восточного партнерства", проходящего в Баку.

    Он отметил, что широкое распространение социальных сетей сделало вопрос кибербезопасности детей еще более актуальным.

    По его словам, на многих социальных платформах действуют возрастные ограничения, как правило, в диапазоне 16-18 лет.

    "На самом деле все владельцы социальных сетей - такие компании, как Meta, TikTok и другие - всегда устанавливали определенный возрастной ценз. От пользователя требуется подтверждение совершеннолетия. Однако ранее эти правила соблюдались не в полной мере, и дети могли регистрироваться гораздо проще. Сегодня владельцы платформ осознают необходимость ужесточения этих мер", - подчеркнул Р. Джабаров.

    Он отметил, что данный вопрос является зоной ответственности не только владельцев платформ, но и государств, поскольку главная цель - защита граждан, особенно детей.

    По его словам, в стратегии информационной и кибербезопасности предусмотрены специальные положения, касающиеся защиты детей в социальных сетях и интернет-среде.

    "Соответствующие структуры уже предпринимают шаги в этом направлении. Этот вопрос всегда находился в центре внимания, однако сейчас формируется более системный подход", - добавил он.

    Р. Джабаров сообщил, что AKTA считает более эффективным работать в этой сфере не напрямую со всеми детьми, а через ключевые группы, которые будут заниматься их просвещением. В частности, совместно с Министерством науки и образования реализуется проект по повышению уровня знаний учителей информатики в области кибербезопасности.

    "Для учителей информатики готовятся специальные учебные материалы. С их помощью они смогут объяснять детям правила безопасного поведения в интернете, разъяснять, какие действия являются правильными, а какие несут риски. Мы считаем этот подход наиболее логичным и эффективным", - отметил исполнительный директор AKTA.

    Он также подчеркнул важность родительского контроля, отметив, что сегодня доступны различные программы для мониторинга онлайн-активности детей.

    "Родители должны уделять этому вопросу внимание. Однако мы не можем их принуждать. Главная цель - формирование у самого ребенка навыков правильного цифрового поведения", - заявил Р. Джабаров.

    Представитель AKTA выразил надежду, что уже в следующем году результаты реализуемых проектов станут более заметными, и в сфере кибербезопасности детей будет достигнут существенный прогресс.

    Рауф Джабаров Ассоциация организаций кибербезопасности
    Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkələrdə qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndiriləcək

