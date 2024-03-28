Аккаунты в X с более чем 5 тыс. верифицированных подписчиков получат подписку Premium+

Аккаунты в X (ранее Twitter) с более чем 5 тыс. подтвержденных подписчиков получат бесплатно подписку Premium+, а страницы с 2,5 тыс. и более - функции подписки Premium.

Аккаунты в X (ранее Twitter) с более чем 5 тыс. подтвержденных подписчиков получат бесплатно подписку Premium+, а страницы с 2,5 тыс. и более - функции подписки Premium.

Как передает Report, об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

"В дальнейшем все аккаунты с более чем 2,5 тыс. верифицированных подписчиков получат функции Premium бесплатно, а аккаунты с более чем 5 тыс. получат Premium+", - написал Маск в Х.

В соцсети X есть три типа подписки, все они доступны на платной основе. Самая дешевая - базовая - стоит $3 в месяц или $32 в год. Подписка Premium стоит $8 в месяц или $84 в год. Подписка Premium+ обходится пользователям в $16 в месяц или $168 в год.