Златан Ибрагимович завершил карьеру

Нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Report, его слова передает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на "Сан-Сиро"... Сначала он подарил мне любовь, а потом - счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", – сказал Ибрагимович.

В октябре 2023 года форварду исполнится 42 года.

Ибрагимович является самым известным футболистом из Швеции. В настоящее время форвард выступает за итальянский "Милан". В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ибрагимович принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось забить один мяч.

Также швед известен по выступлениям за "Барселону", "Ювентус", "Интер», "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ибрагимовича составляет €2 млн. За сборную Швеции нападающий провел 53 матча, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.