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Златан Ибрагимович хочет стать директором ПСЖ

Златан Ибрагимович хочет стать директором ПСЖ Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что хочет стать спортивным директором "Пари Сен-Жермен".
Футбол
3 декабря 2021 г. 08:17
Златан Ибрагимович хочет стать директором ПСЖ
Златан Ибрагимович

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что хочет стать спортивным директором "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, слова форварда передает RMC.

"Летом 2021 года я предложил ПСЖ стать спортивным директором. Позвонил Насеру Аль-Хелаифи и предложил ему: "Если не продлю контракт с "Миланом", перейду в ПСЖ и наведу в вашей команде порядок". Насер засмеялся, но не сказал "Нет". В ПСЖ сейчас 40 игроков, но никто из них не хочет уходить, даже если не играют, потому что нам там слишком хорошо. Если бы я был в клубе, все были бы на крючке", - сказал Ибрагимович.

Ибрагимович выступал за парижский клуб с 2012 по 2016 год. Летом 2016 года Златан перешел в "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. В марте 2018 года "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с футболистом, после чего Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" выступающий в MLS. В январе 2020 года Златан вернулся в "Милан".

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