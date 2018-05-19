 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Зинедин Зидан пригласил семьи игроков "Реал Мадрида" на барбекю

    Обед прошел после тренировки команды на базе в Вальдебебасе

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ При главном тренере Зинедине Зидане в "Реале" появилась традиция: перед финалом Лиги чемпионов приглашать семьи игроков на барбекю.

    Как сообщает Report, сегодня такой обед прошел после тренировки команды на базе в Вальдебебасе. Еду для футболистов и их семей готовил уругвайский ресторан в Мадриде.

    Отметим, что Зидан устраивал такие встречи и перед финалами Лиги чемпионов в Милане и Кардиффе в 2016-м и 2017-м, и оба раза его команда побеждала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi