Зинедин Зидан пригласил семьи игроков "Реал Мадрида" на барбекю

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ При главном тренере Зинедине Зидане в "Реале" появилась традиция: перед финалом Лиги чемпионов приглашать семьи игроков на барбекю.
Как сообщает Report, сегодня такой обед прошел после тренировки команды на базе в Вальдебебасе. Еду для футболистов и их семей готовил уругвайский ресторан в Мадриде.
Отметим, что Зидан устраивал такие встречи и перед финалами Лиги чемпионов в Милане и Кардиффе в 2016-м и 2017-м, и оба раза его команда побеждала.
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