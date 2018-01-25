Зидан: в поражении "Реала" виноват я, это мой личный провал

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оставил комментарий на тему поражения от «Леганеса» (1:2) в домашнем матче четвертьфинальной стадии Кубка Испании, взяв вину за неудачу в борьбе за выход в полуфинал турнира на себя, передает Report со ссылкой на Marca.

«Очевидно, что это мой личный провал, поскольку несу всю ответственность за результат. Нашу сегодняшнюю игру нельзя назвать хорошей, мы не играли в свой футбол, особенно в первом тайме, и действовали не так, как должны были.

Это тяжёлый вечер для всех в команде. Мы проанализируем это поражение, и я в первую очередь, ведь в этом поражении виноват я. У нас было 90 минут на то, чтобы исправить ситуацию, но мы этого не сделали.

Теперь нужно думать о завтрашнем дне, вставать и продолжать работать, потому что в субботу предстоит очередная игра», — приводит послематчевый комментарий специалиста испанское издание Marca.