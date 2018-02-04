Зидан: Реал потерял два очка, и это отвратительный матч

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат встречи с «Леванте» в 22-м туре Примеры.

Как передает Report, мадридская команда упустила победный результат, счёт матча в Леванте — 2:2.

«Мы контролировали ход матча, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы забили второй гол и должны были удержать победный результат, но не сделали этого, в связи с этим потеряв два очка. Это означает, что мы должны работать ещё больше, но всё это меня беспокоит. У соперников были четыре возможности для взятия ворот, и две из них они использовали.

Я всегда буду говорить, что в Примере ещё ничего не решено. Ещё много очков будет разыграно, мы потеряли два очка, контролируя матч. Мы должны были одержать третью победу подряд, однако это не получилось. Как бы я мог охарактеризовать этот матч одним словом? Отвратительный», — цитирует специалиста Marca.