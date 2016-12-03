Жозе Моуринью заявил, что рассчитывает на Бастиана Швайнштайгера

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о будущем Бастиана Швайнштайгера в клубе.

Как передает Report, он по-прежнему рассчитывает на полузащитника.

«Разумеется, в январе Швайнштайгер может остаться в «МЮ». Когда у тебя есть контракт с клубом, ты в праве определять свое будущее. Бастиан может помочь нам. Он, как и все в команде, должен работать, чтобы получить больше шансов играть. Минувшим летом мы пытались подобрать для Швайнштайгера варианты с другим будущим. Однако он был достаточно сильным, чтобы решить остаться при таких обстоятельствах. Он много работал, чтобы получить шанс сыграть. Мне нравятся люди, которые полны решимости», – говорит Моуринью.

На старте сезона Моуринью перевел Бастиана Швайнштайгера во вторую команду. Позже футболисту разрешили тренироваться с основной. Впервые в сезоне Швайнштайгер вышел на поле лишь 30 ноября в домашнем матче 1/4 финала Кубка лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).