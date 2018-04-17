Жозе Моуринью дал согласие на продажу Поля Погба

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов продать полузащитника Поля Погба грядущим летом.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, взаимоотношения между игроком и тренером ухудшились, поэтому Моуринью не будет против ухода из команды Погба в летнее трансферное окно.

В услугах французского полузащитника заинтересован "французский "ПСЖ", представители которого уже начали переговоры с игроком.

Отметим, что Поль Погба проводит второй сезон в составе "красных дьяволов". После трансфера из "Ювентуса" за 105 млн евро в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в 22 матчах. В настоящее время он является самым дорогостоящим футболистом английской Премьер-лиги.