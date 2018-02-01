Жиру перешёл из Арсенала в Челси

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ «Челси» объявил о переходе из «Арсенала» нападающего Оливье Жиру. Как передает Report, французский футболист подписал с синими контракт, рассчитанный на 18 месяцев, и будет выступать под номером «18».

«Челси» — один из самых крупных клубов АПЛ. За последние шесть или семь лет клуб выиграл, наверное, больше всех трофеев в стране. Я горжусь, что стал игроком «Челси», — сказал после подписания контракта Жиру.

31-летний Жиру выступал за «Арсенал» с 2012 года и забил за «канониров» 105 голов в 253 матчах.