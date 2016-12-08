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    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря

    Определились составы корзин для церемонии жеребьевки

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 12 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. 

    Как сообщает Report, церемония пройдет в швейцарском городе Ньон и начнется в  15.00 по бакинскому времени. 

    В жеребьевке в качестве лидеров будут участвовать английские клубы "Арсенал" и ""Лестер", испанские клубы "Барселона" и "Атлетико", итальянские клубы "Наполи" и "Ювентус", французский "Монако" и немецкая "Боруссия". Групповой раунд на второй ступени завершили испанские клубы "Реал Мадрид" и "Севилия", немецкие клубы "Бавария" и "Байер", английский "Манчестер Сити", французский ПСЖ, а также "Бенфика" и "Порту" (Португалия). 

    В жеребьевке команды будут разделены по двум корзинам. Лидеры групп встретятся с обладателями вторых мест 1/8 финала. Первые игры пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2017 года, ответные игры состоятся 7-8 и 14-15 марта. 

    Жеребьевка 1/4 финала будет проведена 17 марта следующего года. Игры пройдут 11-12 и 18-19 апреля. Жеребьевка полуфинала состоится 21 апреля, игры пройдут 2-3 и 9-10 мая.

    Финал турнира состоится 3 июня.

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