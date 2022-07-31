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Женская сборная Англии по футболу впервые стала чемпионом Европы

Женская сборная Англии по футболу впервые стала чемпионом Европы Сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу.
Футбол
31 июля 2022 г. 22:48
Женская сборная Англии по футболу впервые стала чемпионом Европы

Сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Забитыми мячами в составе победительниц отметились Элла Тун (62-я минута) и Клои Келли (111). У проигравших гол забила Лина Магулль (79).

Нападающая и капитан сборной Германии Александра Попп, которая стала первой в истории футболисткой, забившей в пяти матчах чемпионата Европы подряд, получила травму на разминке и не смогла принять участия в финальной игре. Попп и нападающая сборной Англии Бет Мид стали лучшими бомбардирами турнира с шестью голами.

Матч между сборными Германии и Англии установил рекорд посещаемости для игр мужских и женских чемпионатов Европы. На трибунах стадиона "Уэмбли" присутствовало 87 192 зрителя. Ранее рекорд был установлен во время финального матча чемпионата Европы 1964 года, который проходил в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встречу между сборными СССР и Испании (1:2) посетили 79 115 человек.

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