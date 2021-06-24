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Зеленский прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф

Зеленский прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход "желто-голубых" в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
Футбол
24 июня 2021 г. 04:07
Зеленский прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход "желто-голубых" в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, он написал у себя в Instagram, что футбольная фортуна вернула им долг за все "несправедливости".

"Вспомнить хотя бы гол в ворота Англии на Евро-2012, который не засчитали. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно", - отметил Зеленский.

По его словам, теперь украинские футболисты имеют шанс показать, что до этого они лишь разминались.

Напомним, сборная Украины попала в плей-офф с третьего места. Ей удалось войти в четверку лучших команд, занявших в своей группе третье место. На групповом этапе команда играла против Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1) и Австрии (0:1). Теперь подопечным Андрея Шевченко предстоит встреча против Швеции.

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