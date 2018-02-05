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    Зеедорф назначен главным тренером "Депортиво"

    Предыдущим местом работы 41-летнего Зеедорфа был китайский «Шэньчжэнь»

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Главным тренером «Депортиво» назначен известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт клуба. Бывший игрок и наставник «Милана» подписал с испанской командой контракт до конца нынешнего сезона.

    Пост главного тренера «Депортиво» стал вакантным в минувшее воскресенье, когда было объявлено о расставании с Кристобалем Паррало. После 22 туров команда из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры.

    Предыдущим местом работы 41-летнего Зеедорфа был китайский «Шэньчжэнь».

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