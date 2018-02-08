Завотделом Центральной клиники: Состояние Беюкаги Гаджиева стабилизируется, нет необходимости в новой операции

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Беюкага Гаджиев поступил в нашу больницу в состоянии кардиогенного шока с обширным инфарктом".

Об этом Report сообщил завотделом кардиологии Центральной Клинической больницы Фирдовси Ибрагимов, где проходит лечение член тренерского Совета АФФА Беюкага Гаджиев.

Ф.Ибрагимов отметил, что в результате принятых мер состояние больного стабилизировалось: "Мы установили Беюкаге муаллиму два стенда на сердце, сделали все возможное. Сейчас его состояние стабильно, идет к улучшению".

Врач отметил, что сейчас нужды в новой операции нет, но необходимо больному оставаться в реанимационном отделении: "У пациента были и другие болезни. Риск все же сохраняется, из-за влияния их на процесс лечения. Необходимо еще два дня оставаться в реанимации. После, мы оценим его состояние и примем решение".

Отметим, что Б.Гаджиев в 2006 году завоевал чемпионство Азербайджана с клубом "Баку", в сезонах 2012-2013 и 2013-2014 привел к чемпионству и кубку Азербайджана "Нефтчи". Кроме того, он впервые вывел "Нефтчи" в групповой этап лиги Европы в сезоне 2012-2013.