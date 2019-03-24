Завершен первый тур отборочного раунда Евро-2020 по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день было проведено восемь матчей в трех группах. Половина из них завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
ЕВРО-2020, отборочный турнир
I тур
Группа D
18:00. Грузия – Швейцария - 0:2
Голы: Стивен Цубер, 56. Денис Закария, 80
21:00. Гибралтар - Ирландия - 0:1
Гол: Джефф Хендрик, 49
Группа F
21:00. Мальта – Фареры - 2:1
Голы: Кириан Нвоко, 13. Стив Борг, 77 (пен.) – Якуб Томсен, 90+8
Нереализованные пенальти: Брандур Хендриксен, 64 (Фареры)
21:00. Швеция - Румыния - 2:1
Голы: Робин Кайсон, 33. Виктор Классон, 40 – Клаудиу Кешеру, 58
23:45. Испания - Норвегия - 2:1
Голы: Родриго, 16. Серхио Рамос, 71 (pen.) – Джошуа Кинг, 65 (пeн.)
Группа J
23:45. Босния и Герцеговина – Армения - 2:1
Голы: Раде Крунич, 33. Дени Милошевич, 80 – Генрих Мхитарян, 90+3 (пен.)
23:45. Италия – Финляндия - 2:0
Голы: Николо Барелла, 7. Мойзе Кин, 74
23:45. Лихтенштейн - Греция - 0:2
Голы: Костас Фортинис, 45+1. Анастосиос Донис, 80
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