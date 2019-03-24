Завершен первый тур отборочного раунда Евро-2020 по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день было проведено восемь матчей в трех группах. Половина из них завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

ЕВРО-2020, отборочный турнир

I тур





Группа D

18:00. Грузия – Швейцария - 0:2

Голы: Стивен Цубер, 56. Денис Закария, 80

21:00. Гибралтар - Ирландия - 0:1

Гол: Джефф Хендрик, 49





Группа F

21:00. Мальта – Фареры - 2:1

Голы: Кириан Нвоко, 13. Стив Борг, 77 (пен.) – Якуб Томсен, 90+8

Нереализованные пенальти: Брандур Хендриксен, 64 (Фареры)

21:00. Швеция - Румыния - 2:1

Голы: Робин Кайсон, 33. Виктор Классон, 40 – Клаудиу Кешеру, 58

23:45. Испания - Норвегия - 2:1

Голы: Родриго, 16. Серхио Рамос, 71 (pen.) – Джошуа Кинг, 65 (пeн.)





Группа J

23:45. Босния и Герцеговина – Армения - 2:1

Голы: Раде Крунич, 33. Дени Милошевич, 80 – Генрих Мхитарян, 90+3 (пен.)

23:45. Италия – Финляндия - 2:0

Голы: Николо Барелла, 7. Мойзе Кин, 74

23:45. Лихтенштейн - Греция - 0:2

Голы: Костас Фортинис, 45+1. Анастосиос Донис, 80