Заур Сванадзе: "Интер" заслуживает того, чтобы жить

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Я поздравляю свою команду. Это для нас очень хороший результат. Поздравляю всех, кто имеет в этом заслугу. Выражаю признательность АФФА, которая поддержала в трудные минуты. Признателен болельщикам, которые всегда были рядом с нами".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Интера" Заур Сванадзе после завершившегося ничьей (1:1) матча с "Зиря", на котором они как минимум обеспечат бронзовые медали. Грузинский специалист заявил, что матч был интересным: "Мы начали игру хорошо и забили гол. Однако, немного потеряли бдительность. Я доволен результатом. Будем обдумывать следующие игры".

З.Сванадзе заявил о неосведомленности касательно дальнейшей судьбы переживающего финансовые проблемы клуба "Интер": "Пока я не могу сказать что-то конкретное. Команда заслуживает того, чтобы жить. Мы ждем. Наши футболисты профессионалы. Они понимали важность результата с точки зрения дальнейшей судьбы команды. Кстати, выражаю признательность Агабале Рамазанову и Руслану Абышову, которые были с нами до зимнего перерыва. В наших результате есть и их заслуга".

Отметим, что хотя "Интер" и потерял шанс на чемпионство, он претендует на серебряную медаль.