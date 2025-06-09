Защитник сборной Азербайджана: Постараемся достойно сыграть против Венгрии

16:22

Постараемся достойно противостоять сборной Венгрии.

Как сообщает Report, об этом сказал защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Венгрии.

"Соперники - сильная команда. Постараемся достойно сыграть против них. Поскольку мы играем в Баку, считаю, что шансы 50/50. Сделаем все возможное, чтобы выполнить задания главного тренера Фернанду Сантуша".

Отметим, что матч Азербайджан - Венгрия пройдет завтра на "Liv Bona Dea Arena", матч начнется в 20:00.