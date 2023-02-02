Zagreb Open: Еще три азербайджанских спортсмена приступают к борьбе

Еще три борца вольного стиля Азербайджана начнут сегодня борьбу на турнире Zagreb Open в Хорватии.

Еще три борца вольного стиля Азербайджана начнут сегодня борьбу на турнире Zagreb Open в Хорватии.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 92 кг Осман Нурмагомедов встретится в 1/4 финала с Коллином Раймондом Муром из США.

Магомедхан Магомедов в весовой категории до 97 кг встретится с другим представителем США Кайлом Снайдером, а Георгий Мешвилдишвили в весовой категории до 125 кг - с поляком Робертом Бараном.

Отметим, что в первый день соревнований среди борцов вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг) завоевал золотую медаль, Гаджи Алиев (70 кг) - серебряную, Джабраил Гаджиев (74 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Хаджимурад Гаджиев (70 кг) - бронзовую медали.