"Карабах" за всю историю клуба в 6-й раз стал победителем Кубка Азербайджана

Нахчыван. 5 мая. REPORT.AZ/ Прошел финальный матч Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, клубы "Карабах" и "Габала" встретились на стадионе Нахчыванской Автономной Республики.

Встреча завершилась победой агдамской команды - 2:0. Оба мяча были забиты во второй части матча. На 51-й минуте Махир Мадатов после подачи с углового, направил мяч к воротам. Окончательный результат на 68-минуте матча установил футболист "Габалы" Урфан Аббасов. Он отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, два сезона подряд команда "Карабах" завершает сезон "золотым дублем". За всю историю клуба возглавляемая Гурбаном Гурбановым команда в 6-й раз стала обладательницей Кубка Азербайджана.

Отметим, что матч состоялся днем в теплую погоду. Несмотря на это, за матчем следили около 12 тысяч зрителей.