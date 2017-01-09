"Ювентус" установил рекорд чемпионатов Италии по количеству домашних побед подряд - ВИДЕО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Ювентус" крупно обыграл "Болонью" со счетом 3:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, дублем отметился Гонсало Игуаин (7, 54-я минуты), еще один гол с пенальти забил Пауло Дибала (41).

Туринский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу с 45 очками в активе. Ближайший преследователь "Рома" отстает от "Ювентуса" на четыре балла.

"Ювентус" установил рекорд чемпионатов Италии по количеству домашних побед подряд - 26. Последний раз туринцы проиграли в национальном первенстве 27 ноября, уступив в гостях "Дженоа" (1:3).

"Болонья" занимает 15-ю строчку, набрав 20 баллов.