"Ювентус" упустил возможность досрочно завоевать чемпионство, проиграв СПАЛу

В 32-м туре итальянской Серии А СПАЛ принимал «Ювентус».

Как передает Report, матч состоялся на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми во встрече отличились бьянконери – на 30-й минуте мяч в сетку ворот отправил нападающий Мойзе Кин, забивший в четвёртой игре чемпионата подряд. В начале второго тайма, на 49-й минуте, СПАЛ сравнял счёт усилиями защитника Кевина Бонифаци, а на 74-й минуте форвард Серджо Флоккари вывел хозяев вперёд. До конца матча гостям так и не удалось отличиться ещё раз.

«Ювентус», проиграв СПАЛу, упустил возможность досрочно завоевать чемпионство. Туринская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице Серии А, на 20 очков опережая «Наполи», у которого остаётся игра в запасе.

Италия - Серия А. 32-й тур

СПАЛ – "Ювентус" - 2:1